Дата акции «Бессмертный полк» будет определена завтра

Решение о возможном переносе всероссийской акции «Бессмертный полк» будет принято, скорее всего, завтра на заседании центрального штаба акции. Об этом сообщила ТАСС Антонина Журавлева - представитель председателя штаба Народного артиста СССР Василия Ланового.

Ранее сегодня в «Ведомостях» вышла публикация о переносе мероприятия на 2 сентября в связи с эпидемиологической ситуацией. Издание ссылалось на собственные источники. Ставшая традиционной акция «Бессмертный полк» была перенесена с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Её намечалось провести 26 июля в День военно-морского флота России.

Комментируя публикацию «Ведомостей», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сам Владимир Путин не предлагал до сих пор вновь перенести шествие «Бессмертного полка». По словам представителя Кремля, глава государства озвучит новые предложения, если они появятся.

В свою очередь, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что перенос акции всё-таки дискутируется, решение примут, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

