Чичваркин раскрыл, почему оплатил лечение Навального

Основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, проживающий в Лондоне, объяснил, что принял участие в судьбе Алексея Навального, госпитализированного в Германии, из-за дружбы с ним. Так он прокомментировал Forbes информацию о том, что был среди оплативших лечение оппозиционера в берлинской клинике Charite.

По словам предпринимателя, он ранее уже помогал финансово Фонду борьбы с коррупцией Навального, порой оплачивал юристов. «А здесь сам Бог велел», — цитирует URA.RU Чичваркина. Он также заметил, что деньги нужны именно для того, чтобы дарить здоровье и жизнь людям.

Ранее сам Алексей Навальный раскрыл в соцсетях, кто оплатил его лечение в Германии. Клиника выставила счет за лечение в размере €49 900. Его в складчину погасили Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и программист Роман Иванов, отмечает «Свободная пресса».

Кроме того, российский предприниматель Борис Зимин оплатил самолёт, на котором Навального доставили в Берлин из Омска. Перелёт обошелся в 79 тысяч евро.

Отчитавшись о расходах на лечение оппозиционер предложил поинтересоваться у российских чиновников, кто оплачивает их перелеты на частных самолетах, лечение в европейских клиниках и каким «бизнесом» занимаются их жены и дети, фиксирующие в декларациях доходы в сотни миллионов.