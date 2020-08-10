Чемпионат творческих компетенций ArtMasters продлевает прием заявок до 15 августа

Первый национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters объявляет о продлении сроков приема заявок на участие до 15 августа, говорится в пресс-релизе организаторов чемпионата.

«Теперь еще больше талантливых молодых людей со всей России смогут присоединиться к соревнованию и получить шанс на стажировку и трудоустройство в ведущих медиакомпаниях, театрах и на киностудиях страны», - сообщается в нем.

Для того, чтобы стать претендентом на победу, не требуется никаких лишних усилий и затрат. Участие в чемпионате бесплатное, первые два этапа проходят онлайн, а в заключительном туре соревнования все расходы берут на себя организаторы: финалисты ArtMasters приедут в Москву, чтобы пройти итоговые испытания на лучших площадках столицы, а также получат возможность отправиться на форум «Таврида» в Крыму, где они объединятся с участниками форума и реализуют собственные творческие проекты.

«Сегодня нас уже больше 7 тысяч человек, но, я уверен, это не предел. Главная задача чемпионата ArtMasters — «достучаться» до каждого талантливого профессионала, создать для него как можно больше возможностей и интегрировать в настоящую профессиональную среду. Мы получили целый ряд писем от организаций и участников с просьбой продлить срок приема заявок, именно поэтому мы приняли решение продлить еще на неделю. Мы также не понаслышке знаем, насколько сложно творческому человеку решиться на то, чтобы продемонстрировать свое мастерство широкой аудитории. Но мы говорим и будем говорить дальше: нам важен талант каждого! Креативные индустрии сегодня очень остро нуждаются в новых кадрах, поэтому решайтесь, подавайте заявку и до встречи в финале», приводятся в сообщении слова руководителя дирекции национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислава Володина.



На сегодняшний день к чемпионату присоединилось более 7000 участников со всей России. Больше всего заявок (32,1%) поступило от жителей Центрального федерального округа, на втором месте по количество поданных анкет — Северо-Западный федеральный округ (17,5%), на третьем — Приволжский округ (13,3%) Среди регионов лидируют Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Екатеринбург и Иркутск. Ежедневно статистика по федеральным округам также отображается на интерактивной карте на главной странице сайта чемпионата.

Среди компетенций наиболее популярными являются музыкальные профессии: звукорежиссер, композитор-аранжировщик и дизайнер звука в аудио-визуальных медиа. По ним поступило более 2000 заявок. На втором месте — компетенции, связанные с производством видеоконтента: клипмейкер и режиссер монтажа. В общей сложности по ним подано более 1600 заявок. На третьем — театральные, собравшие около 1500 заявок.

Чемпионат ArtMasters призван стать трамплином в профессию для талантливых молодых людей со всей России. В рамках соревнования они смогут продемонстрировать свое мастерство, встретиться со своими кумирами из мира кино, театра и музыки и примут участие в мастер-классах с ведущими представителями индустрии. Победителей ждут денежные сертификаты на целевое использование на сумму от 150 000 до 500 000 рублей, а также возможность стажировки с последующим трудоустройством в ведущих медиакомпаниях, киноконцернах и учреждениях культуры страны. Принять участие в чемпионате могут профессионалы и любители без специального профильного образования в возрасте от 18 до 35 лет.

Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Фонда президентских грантов, федеральных министерств науки и высшего образования, культуры, просвещения, а также правительства Москвы. Стратегическим интернет-партнером чемпионата ArtMasters является компания Mail.ru Group.



