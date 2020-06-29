Чемпион мира по тайскому боксу Григорий Дрозд высоко оценил организацию голосования в Москве

Процесс голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве организован хорошо, особенно с точки зрения безопасности, заявил журналистам издания «Аргументы и факты» чемпион мира по тайскому боксу Григорий Дрозд.

«Все замечательно – и перчатки, и маски, и все организовано», - сказал он. Спортсмен добавил, что голосование длится несколько дней, нет скученности народа – для всех всё спокойно по времени. Дрозд не заметил никаких нарушений, в том числе в плане соблюдения социальной дистанции.

Григорий Дрозд также посоветовал россиянам проголосовать, отметив, что это – исторический момент, часть которого может стать каждый.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ началось 25 июня. Оно продлится до 1 июля включительно. У предварительно зарегистрировавшихся жителей Москвы и Нижегородской области есть возможность проголосовать дистанционно.

