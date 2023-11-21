Большинство россиян готовы потратить на «черную пятницу» не более 10 тысяч рублей

Участвовать в «черной пятнице» с 24 по 30 ноября намерены 56% опрошенных. Больше всего желающих в Москве и Московской области, меньше всего на Дальнем Востоке. Не хотят участвовать в акции 25%. Не более 5 тыс. рублей потратят 23%, еще 23% - 5-10 тыс. рублей. Еще 13% готовы отдать 10-15 тыс. рублей, 11% - 15-20 тыс. рублей.

Товары для взрослых стали лидерами по скидкам в «черную пятницу», средний чек на них упал на 33%, рассказал исполнительный директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН.

