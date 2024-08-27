Более 15% детей в России стремятся стать фудблогерами

Почти каждый пятый ребенок (17%) в России мечтает стать фудблогером. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование торговой сети О'кей.

В целом, 52% детей хотят стать блогерами, и треть из них предпочитает кулинарный контент. 67% детей регулярно смотрят блогеров, при этом наиболее популярны мультфильмы (70%) и блогерский контент (60%).