Более 15% детей в России стремятся стать фудблогерами
Почти каждый пятый ребенок (17%) в России мечтает стать фудблогером. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование торговой сети О'кей.
В целом, 52% детей хотят стать блогерами, и треть из них предпочитает кулинарный контент. 67% детей регулярно смотрят блогеров, при этом наиболее популярны мультфильмы (70%) и блогерский контент (60%).
Среди причин интереса к блогерству 37% считают это простым способом заработка, 26% видят возможность развиваться и иметь свободное время, 13% стремятся к популярности, а 8% хотят делиться полезной информацией.
Родители же чаще поддерживают карьеру в IT, инженерии, науке и медицине (47% и 29% соответственно), лишь 3% одобряют блогерство, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru