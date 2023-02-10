Более 140 машино-мест выставлены на торги на западе столицы
На западе Москвы 143 машино-места можно приобрести в собственность напрямую у города. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, подать заявку на участие в торгах смогут все желающие до 28 февраля.
Мишино-места обретут новых владельцев по итогам открытых онлайн-аукционов на торговой площадке «Росэлторг».
«Расположенные на многоуровневых наземных и подземных стоянках машино-места гарантируют сохранность автомобиля при любых погодных условиях», – добавил глава департамента.
Самый большой выбор объектов представлен в районе Филевский парк, где предлагается 82 машино-места площадью от 10,6 до 15,6 квадратного метра. Паркинг расположен в глубине жилого квартала и имеет удобные выезды к Минской улице и Кутузовскому проспекту.
В Можайском районе можно выбрать из 27 машино-мест рядом с Можайским шоссе и выездом на МКАД.
Еще 23 лота площадью предлагается в Раменках и 11 в Солнцеве. Площадь предлагаемых здесь лотов варьируется от 15,3 до 17,9 квадратного метра.
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