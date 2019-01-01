Более 10 миллионов человек приняло участие в шествии «Бессмертного полка» в России

9 мая по всей России проходили памятные шествия «Бессмертного полка» во время которых россияне несли фотографии своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Как сообщает МВД, всего в 2019 году в шествиях приняло участие более 10 миллионов участников. Самое массовое шествие «Бессмертного полка» состоялось в Санкт-Петербурге, где на улицы вышло более миллиона человек.

В Москве в акции приняли участие 700 000 человек. При этом, 9 мая в столице разгулялась непогода: начался сильный ливень с грозой и резкими порывами ветра, однако участникам шествия это не помешало.

Всего же 9 мая 2019 года по всей России состоялось 3700 мероприятий «Бессмертного полка». В столице к памятному шествию присоединился президент России Владимир Путин.

В Подмосковье число участников шествий составило почти 800 тысяч человек.

Шествие «Бессмертного полка» проводится каждое 9 мая как в России, так и в других странах. В ходе него люди несут фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

