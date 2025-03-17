Блогера Лерчек оставили под домашним арестом
Блогера Валерию Чекалину (Лерчек) оставили под домашним арестом в рамках дела о незаконном выводе 250 млн рублей из России. Об этом пишет РИА Новости.
Соответствующее решение принял Мосгорсуд.
«Постановление оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения», - объявила судья.
Блогер останется под домашним арестом до 26 марта.
Ранее Чекалину, ее бывшего мужа Артема и их бизнес-партнера Романа Вишняка заподозрили в незаконном выводе средств из РФ с использованием подложных документов. Предположительно, фигуранты продавали в интернете фитнес-марафоны, заключая договоры с иностранными юрлицами и получая оплату на счета финансовых организаций за рубежом. При этом блогеры предоставляли ложные данные в учреждения, контролирующие валютные операции, отмечает РЕН ТВ.
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