Безопасно и безболезненно. Названа эффективная процедура для обнаружения COVID-19 у детей

Завтра в Москве начнется бесплатное экспресс-тестирование учащихся на COVID-19 на базе 10 школ. Сдать тесты ученики смогут раз в две недели. Об эффективности данного шага в ходе обследования детей рассказала в беседе с НСН главный врач Детской городской поликлиники № 38 Светлана Захарова.

«У детей сложнее выявить COVID-19, поскольку часто они переносят его бессимптомно или в легкой форме. Для этого и нужны экспресс-тесты. Они применяются во всем мире. Это современная система диагностики. Очень важно вовремя определить наличие коронавируса в организме. За последний месяц в нашем городе заболело в 2,5 раза больше школьников, чем в предыдущий. За последние две недели заболело на 42 процента детей школьного возраста, чем за предыдущие 14 дней. Кроме того, госпитализировано более 280 школьников. Сейчас, в период роста заболеваемости коронавирусом, особенно важно оперативно выявить источники заражения», - заявила Захарова.

По ее словам, для применения экспресс-теста не требуется специальных медицинских навыков. Их использование безопасно и безболезненно. Взятие мазка происходит тонкой мягкой палочкой, которой невозможно нанести вред.

С Захаровой согласилась директор школы №1363 Елена Лавриненко. Она рассказала, что экспресс-тест могут проводить не только медработники, но и сотрудники школ.

«Мы все продумали. Каждый класс будет сдавать тест отдельно от других. Тестирование будем проводить либо в конце одного из уроков, либо во время классного часа. Это займет примерно 25 минут для каждой группы учащихся. То есть будет минимальное прерывание учебного процесса. В случае положительного результата, мы оперативно уведомляем родителей, чтобы отправить ребенка домой. Также сразу же информируем поликлинику, закрепленную за нашей школой. Они в свою очередь отправляют врача на дом к школьнику в течение суток. Медик сделает дополнительное тестирование и проверит самочувствие ребенка», - отметила Лавриненко.



