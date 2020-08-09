Белорусские власти заявили DDoS-атаке на госресурсы в президентские выборы
Волна DDoS-атак на сайты КГБ и МВД зафиксирована в Белоруссии вечером 8 августа и ранним утром 9 августа. Об этом сообщается на сайте центра реагирования на компьютерные инциденты Белоруссии.
Отмечается, что атаки отражены, однако «начались проблемы с оборудованием», сообщает РБК.
Ранее в СМИ появилась информация о перебоях в Сети на территории Белоруссии.
Жители республика жаловались на то, что не работает поисковик Google и сервисы системы, медленно загружается YouTube, Facebook и Twitter. Об этом сообщает портал Tyt.by. Ряд приложений, включая банковские, не работают. По данным РБК, «мобильный интернет перестал работать полностью».
Досрочное голосование за кандидатуру нового президента Белоруссии началось 4 августа. Голосование проходит 9 агуста. Кроме действующего президента Александра Лукашенко, ЦИК зарегистрировал кандидатами супругу известного в стране блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании «Говори правду» Андрея Дмитриева и главу партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Черечню.
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