Банк «Открытие» закрывается от клиентов
«Кривая линия» уличила банк «Открытие» в нарушении своих обязательств перед клиентами
Более полугода Татьяна Иванова из Мурманска «сражается» с банком «Открытие», в котором у нее открыт ипотечный кредит. Летом 2020 года с ее счета была списана превышающая ежемесячный платеж сумма. После чего банк назначил на эту сумму пени, как на просроченную выплату. Далее списания стали происходить вообще в хаотичном порядке с нарушением установленных самим же кредитным учреждением графиков. Добиться ответа от банка Татьяна так и не смогла. Об этом она рассказала в своем обращении на «Кривую линию».
НСН направила официальный запрос в банк «Открытие», и уже на следующий день редакция получила ответ. В нем финансовая организация сообщила, что в настоящий момент график платежей клиента корректируется, и перерасчет будет предоставлен ему в самое ближайшее время. Иванова в разговоре с НСН подтвердила, что банк с ней связался и пообещал в течение 10 дней решить возникший вопрос.
Однако, со слов г-жи Ивановой, банк «Открытие» своих обещаний до сих пор не выполнил. Спустя 10 дней Татьяна Иванова выслушивала от сотрудников финансового учреждения лишь очередные заверения, что проблема будет решена совсем скоро. Время шло, а «воз и ныне там».
«Кривая линия НСН» направила повторные запросы в банк «Открытие», а также в Центробанк РФ и Роспотребнадзор. Надеемся, что хоть кто-то из регулирующих органов призовет банк к ответу и поможет «Открытию» стать более клиентоориентированным финансовым учреждением. А НСН об этом обязательно расскажет.
Продолжение следует…
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