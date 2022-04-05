«Ашан» не подтвердил уход из России

Французская корпорация «Ашан» намерена остаться в России и опровергла слухи о прекращении работы в стране. Как заявили ТАСС в пресс-службе ретейлера, подобного рода вбросы - очередная попытка дестабилизировать ситуацию.

Ранее на сайте украинского подразделения «Ашана» появился пресс-релиз, в котором анонсировалось сворачивание деятельности компании на территории РФ. Утверждалось, что решение принято «под давлением обращений тысяч сотрудников. Сообщалось, что в российские магазины якобы не будут поставляться импортные товары.

Как подчеркнули в компании, подразделение «Ашан Ритейл Россия» продолжает функционировать в обычном режиме, и не намерено сокращать активность.

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ТЕГИ:ОпровержениеУкраинаАшан
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