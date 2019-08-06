Артемий Лебедев покинул Россию из-за политической обстановки
6 августа23:27
Популярный дизайнер Артемий Лебедев заявил, что уехал из России и, возможно, больше никогда не вернется на родину. Соответствующим видеообращением он поделился YouTube-канале.
«Мне пришлось уехать из Москвы <...> есть большой шанс, что я туда даже больше не смогу вернуться», - заявил он дрожащим голосом.
Судя по записи, дизайнер сейчас находится в городе Порто (Португалия).
Лебедев пояснил, что причиной такого решения послужила политическая обстановка в России. Он добавил, что сделать такой выбор ему было очень нелегко.
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