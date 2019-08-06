Артемий Лебедев покинул Россию из-за политической обстановки

Популярный дизайнер Артемий Лебедев заявил, что уехал из России и, возможно, больше никогда не вернется на родину. Соответствующим видеообращением он поделился YouTube-канале.

«Мне пришлось уехать из Москвы <...> есть большой шанс, что я туда даже больше не смогу вернуться», - заявил он дрожащим голосом.

Судя по записи, дизайнер сейчас находится в городе Порто (Португалия).

Лебедев пояснил, что причиной такого решения послужила политическая обстановка в России. Он добавил, что сделать такой выбор ему было очень нелегко.

