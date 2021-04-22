Ароматная инициатива: Закон о навозе подготовят в Совфеде

Законопроект о регулировании обращения с навозом предполагается разработать в Совете Федерации. О таких планах сообщили в комитете верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам.

Как подчеркнул глава комитета Анатолий Артамонов, без такого документа на селе уже практически невозможно обойтись, передает РИА «Новости». Требуется дать чёткое определение, что такое навоз, разработать и прописать технологию обращения с ним.

По словам сенатора, подготовка законопроекта может занять довольно много времени, отмечает Ura.ru. Между тем, Госдума планирует рассмотреть в весеннюю сессию законопроект об усовершенствовании экспертизы агрохимикатов. В частности, из самого понятия должны быть исключены торф, помёт и навоз.