Арестованный полковник ФСБ готов вернуть государству 6 млрд рублей

Полковник Федеральной службы безопасности Кирилл Черкалин частично признал исковые требования Генеральной прокуратуры к себе и своим родственникам. Обвиняемый в мошенничестве готов вернуть государству значительную часть активов из 6,3 миллиарда рублей, указанных в иске Генпрокуратуры . Об этом сообщили ТАСС в Головинском суде Москвы.

Большую часть суммы, подлежащей к обращению в доход государства, составляют наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте, изъятые в квартире и машине Черкалина. Как отмечает Ura.ru, полковник ФСБ готов отдать 6,1 миллиарда рублей.

Ранее Генпрокуратура установила несоответствие в расходах и доходах бывшего начальника 2 отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Стоимость обнаруженного у него имущества значительно превышает его официальный доход.

Черкалину предъявлено обвинение в получении взятки в 850 тысяч долларов от руководителя одной из компаний за общее покровительство («крышевание»).

