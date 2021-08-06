Андрей Бочкарев: В Москве с начала года ввели 42 новостройки по реновации
В 2021 году в столице введено в эксплуатацию 42 дома по программе реновации площадью более 600 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По словам заместителя мэра, в этом году также успели приступить к строительству 29 домов площадью около 550 тысяч квадратных метров.
«Также за этот период переселено или начато переселение 10,6 тысячи участников программы, из них 3,4 тысячи человек уже получили новые квартиры», - добавил Бочкарев.
В свою очередь, заместитель руководителя направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок Илья Лагунов отметил, что программа реновации была утверждена четыре года назад, прошла полный цикл от принятия решения, проектирования и строительства до ввода домов в эксплуатацию.
«С учетом необходимости решения не только вопросов строительного цикла, а также вопросов расселения и переселения жителей, можно рассчитывать на увеличение объемов ежегодно возводимого жилья по программе в ближайшие годы и выход на уровень не менее 1 миллиона «квадратов» в год и более в перспективе», - рассказал Лагунов.
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