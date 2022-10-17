Анастасия Ракова сообщила о начале третьего этапа отбора кандидатов в новые скоропомощные комплексы Москвы

Третий этап отбора кандидатов на работу в новых скоропомощных стационарных комплексах (ССК) начался в Москве, на базе Кадрового центра и медицинского колледжа Департамента здравоохранения стартовала проверка теоретических знаний и практических навыков соискателей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что на оценку приглашают кандидатов, которые успешно прошли проверку соответствия резюме необходимым требованиям к специальности и телефонное интервью. Врачи проходят процедуру оценки профессиональных знаний и навыков на площадке Кадрового центра, средний медицинский персонал — в Медицинском колледже № 7 Депздрава.

«Чтобы в командах скоропомощных комплексов работали лучшие специалисты, всех кандидатов мы оцениваем по специально разработанным требованиям. Подать заявку на работу в скоропомощные комплексы по-прежнему можно на сайте командапервых.москва», – подчеркнула Ракова.

Профессиональная оценка кандидатов из числа медработников включает проверку теоретических знаний с помощью тестирования, демонстрацию практических навыков на симуляционном или медицинском оборудовании, решение основанных на реальных клинических ситуациях ситуационных задач. Сотрудники немедицинских специальностей не проходят этот этап и сразу направляются на собеседование с представителями работодателя. Врачи и средний медперсонал смогут пройти собеседование в случае успешного прохождения оценки. Затем кандидаты посетят стационар, где будет открыт скоропомощной комплекс, на работу в котором они подали заявку, и познакомятся с работой приемного отделения.

В дальнейшем успешно прошедшие все этапы отбора должны пройти уникальную образовательную программу, которая включает как узкоспециализированные модули и тренинги для медработников, так и обучение по общих для всех сотрудников ССК направлениям.

Скоропомощные стационарные комплексы появятся в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, ГКБ им. В.В. Вересаева, ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ № 15 им. О.М. Филатова, ГКБ им. В.М. Буянова и в Первой Градской больнице им. Н.И. Пирогова. ССК НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и ГКБ им. В.В. Вересаева примут первых пациентов уже в январе 2023 года. Работу в комплексах организуют по новому стандарту оказания экстренной помощи, каждый ССК – это полноценная больница с тысячами единиц самого современного оборудования.

