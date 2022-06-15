Анастасия Ракова рассказала о пилотном проекте по психологической поддержке пациентов с онкозаболеваниями

В Москве запустили пилотный проект психологической поддержки сопровождения пациентов с онкозаболеваниями и их родственников, горячая линия для экстренной консультации будет работать круглосуточно. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



«Жители могут обратиться на горячую линию, получить экстренную психологическую помощь по телефону или записаться на очные консультации, которые проходят в трех центрах онкологической помощи. С онкопациентами работают опытные специалисты Московской службы психологической помощи, они прошли специальное обучение перед стартом пилотного проекта», — подчеркнула Ракова.



Для получения консультации нужно позвонить на горячую линию неотложной психологической помощи людям с онкозаболеваниями и их близким по номеру +7 (495) 587-00-51. Специалисты линии также рассказывают о возможности очных консультаций, которые проходят на базе одного из трех центров онкологической помощи. Также проект включает опросы медперсонала для изучения «проблемных точек» при контактах с пациентами. Врачи, работающие в программе, также будут получать консультации по саморегуляции эмоций, релаксации и нейрофитнесу.



Наряду с этим Москва существует проект «Персональный помощник» для пациентов с подозрением на окнозаболевание или с уже подтвержденным диагнозом, воспользоваться услугой можно уже при первичном направлении к врачу-онкологу в поликлинике. Пациент получает карточку с именем и телефоном специалиста, который будет помогать все время диагностики и лечения, напоминать о времени записи на прием, предупреждать об изменениях в маршрутизации и отвечать на вопросы.

