Актеру Сухорукову пообещали место на кладбище
Администрация Орехово-Зуева готова рассмотреть обращение актера Виктора Сухорукова о предоставлении для него участка земли на кладбище, сообщила пресс-секретарь главы городского округа Олеся Антанавичюс.
Ранее СМИ писали, что власти Орехова-Зуева, в котором родился Сухоруков, уже пообещало ему выделить место на кладбище.
В интервью «Радио 1» Антанавичюс сообщила, что пока таких разговоров не было, но если просьба поступит, власти смогут помочь.
Она напомнила, что Сухоруков - почетный житель города. В 2016 году к 65-летнему артиста ему открыли памятник в Орехове-Зуеве.
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