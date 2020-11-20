Актеру Сухорукову пообещали место на кладбище

Ранее СМИ писали, что власти Орехова-Зуева, в котором родился Сухоруков, уже пообещало ему выделить место на кладбище.



В интервью «Радио 1» Антанавичюс сообщила, что пока таких разговоров не было, но если просьба поступит, власти смогут помочь.



Она напомнила, что Сухоруков - почетный житель города. В 2016 году к 65-летнему артиста ему открыли памятник в Орехове-Зуеве.





