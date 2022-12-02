Адвокат рассказал, где будут учиться дети Сноудена

Адвокат бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена заявил, что дети его подзащитного будут ходить в российские школу и детский сад.

«Со временем его дети пойдут в российские детсады и школы», - сообщил Кучерена РИА Новости.

Защитник Сноудена отметил, что бывший сотрудники американских спецслужб говорит на английском языке, русский язык он знает, но не в совершенстве. Супруга Сноудена тоже может разговаривать на русском языке.

В сентябре Владимир Путин дал российское гражданство экс-сотруднику спецслужб США Эдварду Сноудену. В 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки спецслужб США и Великобритании, а также о передаче

персональных данных граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



