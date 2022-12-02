Адвокат рассказал, где будут учиться дети Сноудена
Адвокат бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена заявил, что дети его подзащитного будут ходить в российские школу и детский сад.
«Со временем его дети пойдут в российские детсады и школы», - сообщил Кучерена РИА Новости.
Защитник Сноудена отметил, что бывший сотрудники американских спецслужб говорит на английском языке, русский язык он знает, но не в совершенстве. Супруга Сноудена тоже может разговаривать на русском языке.
В сентябре Владимир Путин дал российское гражданство экс-сотруднику спецслужб США Эдварду Сноудену. В 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки спецслужб США и Великобритании, а также о передаче
персональных данных граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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