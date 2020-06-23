Адвокат Ефремова отверг хронический алкоголизм актёра
Адвокат Эльман Пашаев опроверг утверждения о том, что Михаилу Ефремову поставили диагноз «хронический алкоголизм». По мнению защитника, такие публикации появляются в погоне за повышенным вниманием потребителей информации.
«Если бы у него был хронический [алкоголизм], то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актером», — заявил Пашаев телеканалу «360». Ранее в сетевых изданиях появились сообщения о хроническом алкоголизме актёра после того, как он в пьяном виде устроил смертельную аварию. Согласно этим публикациям, полиция якобы намерена просить суд о пожизненном лишении Ефремова водительских прав.
При этом, как отмечает RT, психолого-психиатрическая экспертиза признала Михаила Ефоемова вменяемым. Актер в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП вечером 8 июня. Его внедорожник вылетел на встречную полосу в центре Москвы и протаранил микрофургон, водитель которого умер в больнице. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.
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