Адвокат Ефремова отверг хронический алкоголизм актёра

Адвокат Эльман Пашаев опроверг утверждения о том, что Михаилу Ефремову поставили диагноз «хронический алкоголизм». По мнению защитника, такие публикации появляются в погоне за повышенным вниманием потребителей информации.

«Если бы у него был хронический [алкоголизм], то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актером», — заявил Пашаев телеканалу «360». Ранее в сетевых изданиях появились сообщения о хроническом алкоголизме актёра после того, как он в пьяном виде устроил смертельную аварию. Согласно этим публикациям, полиция якобы намерена просить суд о пожизненном лишении Ефремова водительских прав.

При этом, как отмечает RT, психолого-психиатрическая экспертиза признала Михаила Ефоемова вменяемым. Актер в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП вечером 8 июня. Его внедорожник вылетел на встречную полосу в центре Москвы и протаранил микрофургон, водитель которого умер в больнице. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.

