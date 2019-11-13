Подрядчик аварийного дома и глава Дубны публично признались в обмане губернатора на сотни миллионов рублей
Глава Дубны и его подрядчики обманным путем получили 172 миллиона рублей от губернатора Московской области. И неожиданно признались об этом публично, совершив этакий чиновный каминг-аут.
Глава администрации Дубны Максим Данилов и генеральный директор АО «Гипроречтранс», являющегося подрядчиком аварийного дома в подмосковной Дубне Владимир Рудомёткин, публично признались в получении сотен миллионов рублей у губернатора Московской области Андрея Воробьева обманным способом. Неожиданное заявление было сделано на встрече местной администрации с жильцами аварийного дома 18 на улице Понтекорво.
Постановление о признании оскандалившегося дома аварийным глава Дубны Максим Данилов лично подписал в конце августа прошлого года. После этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев своим постановлением правительства Московской области 462/25 от 30.07.2019 выделил 172 654 160 рублей на безвозмездной и безвозвратной основе на реконструкцию аварийного здания.
Казалось бы, благое дело осуществили чиновники во главе с губернатором, однако в ноябре во время собрания с жильцами аварийного дома генеральный директор АО «Гипроречтранс» Владимир Рудомёткин публично признался (см. видео), что дом является аварийным лишь номинально, и что лишь признание его таковым "на бумаге" позволило подрядчику и администрации Дубны получить финансирование у губернатора Московской области. Сделано это заявление было открыто, в присутствии главы администрации Дубны Данилова, который не только не опроверг своего подрядчика, но и энергичным молчанием подтвердил обман губернатора.
«Я очень прошу уважаемых жильцов не спекулировать на словосочетании “аварийный дом”! - заявил Владимир Рудометкин жителям. - Вы прекрасно, наверное, догадываетесь, что словосочетание “аварийный дом” было применено только для того, чтобы получить финансирование из администрации Московской области. Иначе бы денег вам не видать никогда! Но я не командую в Дубне. Дом был признан аварийным только с технической точки зрения. На самом деле, он не является таковым. Я просто хочу, чтобы все это понимали», - заявил Владимир Рудомёткин в присутствии главы Дубны.
Жалобы на условия проживания от жителей дома №18 на улице Понтекорво в Дубне начали поступать давно. С 2018 года, когда постояльцы начали бить тревогу, было проведено уже три экспертизы. По заключению МЧС и независимых организаций было установлено, что в доме изношены все инженерные сети, а также повреждены несущие конструкции. Кроме того, в основании здания обнаружилось вымывание грунта и оно нуждается в срочном укреплении фундамента.
Во всяком случае, именно под эти формулировки господам Рудометкину и Данилову удалось заполучить 172 миллиона от губернатора Воробьева. Но по закону жильцов аварийного дома теперь полагается расселять, а это в данной финансовой схеме, вероятно, концессионеры не предусмотрели. Ну и чтобы жители не волновались, рассказали им все как есть, совершив этакий чиновный каминг-аут.
Остается однако вопрос: кого все-таки обманывают глава Дубны и его подрядчики? Своего губернатора? Или все-таки своих жителей?
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