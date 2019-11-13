Подрядчик аварийного дома и глава Дубны публично признались в обмане губернатора на сотни миллионов рублей

«Я очень прошу уважаемых жильцов не спекулировать на словосочетании “аварийный дом”! - заявил Владимир Рудометкин жителям. - Вы прекрасно, наверное, догадываетесь, что словосочетание “аварийный дом” было применено только для того, чтобы получить финансирование из администрации Московской области. Иначе бы денег вам не видать никогда! Но я не командую в Дубне. Дом был признан аварийным только с технической точки зрения. На самом деле, он не является таковым. Я просто хочу, чтобы все это понимали», - заявил Владимир Рудомёткин в присутствии главы Дубны.

Жалобы на условия проживания от жителей дома №18 на улице Понтекорво в Дубне начали поступать давно. С 2018 года, когда постояльцы начали бить тревогу, было проведено уже три экспертизы. По заключению МЧС и независимых организаций было установлено, что в доме изношены все инженерные сети, а также повреждены несущие конструкции. Кроме того, в основании здания обнаружилось вымывание грунта и оно нуждается в срочном укреплении фундамента.

Во всяком случае, именно под эти формулировки господам Рудометкину и Данилову удалось заполучить 172 миллиона от губернатора Воробьева. Но по закону жильцов аварийного дома теперь полагается расселять, а это в данной финансовой схеме, вероятно, концессионеры не предусмотрели. Ну и чтобы жители не волновались, рассказали им все как есть, совершив этакий чиновный каминг-аут.

Остается однако вопрос: кого все-таки обманывают глава Дубны и его подрядчики? Своего губернатора? Или все-таки своих жителей?

