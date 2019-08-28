79-летний Виторган вновь стал отцом

Актер Эммануил Виторган заявил, что в возрасте 79-ти лет он стал отцом в очередной раз. Как пишет «Дни.ру», радостную новость он сообщил в своём Instagram. В социальной сети артист опубликовал снимок – на нём он изображен с женой Ириной Млодик, их дочерью Этель и новорожденным ребенком. Виторган сопроводил фото подписью: «У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька… Кларочка!».

Как подчеркивает сайт «Подмосковье Сегодня», при этом известный актёр не сообщил о том, когда именно его дочь появилась на свет. Кроме того, ранее звездные супруги не рассказывали о том, что ожидают пополнения в семействе.

Напомним, зимой прошлого года у Эммануила Виторгана и Ирины Млодик родилась Этель. Актер заверил, что ребенка вынашивала супруга, но многочисленные подписчики в социальных сетях в этом усомнились.

Виторган: Ленинград устоял в войну, не разрушит его и Шнуров

Ранее НСН писала, что народный артист России Эммануил Виторган рассказал о своём отношении к Ксении Собчак, экс-супруге его сына Максима. Он заявил, что не считает телеведущую опасной и роковой женщиной.

По его мнению, Ксения Собчак — добрая, красивая молодая женщина, в то время как роковые красавицы, как правило, «плохо заканчивают». Артист заверил, что желает матери своего внука только хорошего.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости//Михаил Киреев
ТЕГИ:РебенокЭммануил Виторган

NSN logoНСН