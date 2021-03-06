72-летняя британка засудила начальника, который назвал ее старухой

Джанет Уитт, которой исполнилось 72 года, добилась обвинительного приговора 45-летнему Сэму Куперу. Женщина подала в суд на своего управляющего за дискриминацию по возрасту, виктимизацию и несправедливое увольнение и выиграла значительную выплату. Поводом стало нежелание начальника повысить оплату подчиненной. Уитт считала, что ей за управление фермерским магазином, чем она занималась уже 20 лет, платят меньше, чем ее коллеге в соседнем магазине чая.

Суд признал высказывание Купера в адрес Уитт о том, что она старуха, дискриминацией по возрасту и обязал его выплатить бывшей сотруднице почти 17 тысяч фунтов.

Ранее в турецком городе Эскишехир клиент пиццерии подал в суд на курьера, который плюнул ему в заказ. По данным издания Diken, поступок доставщика еды консьерж в подъезде увидел по камерам наблюдения и сообщил об этом заказчику. К этому моменту мужчина уже доедал третий кусок. Он потребовал компенсацию от компании – после инцидента мужчина перестал заказывать еду и похудел на шесть килограммов.

