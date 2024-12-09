Жителям курского приграничья дадут отсрочку по уплате налогов
Правительство утвердило возможность получения отсрочки по уплате налогов для ряда жителей Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Так, проживающие в Курской области граждане могут рассчитывать на отсрочку по уплате транспортного, земельного налогов, налога на имущество физлиц.
«Решение распространяется на налоги, подлежащие уплате в 2024 году. Оплатить их можно будет до 1 декабря 2025 года», — указали в правительстве.
Отсрочку предоставят тем, кто на 1 августа 2024 года жил в приграничной зоне или на землях, где ввели режим контртеррористической операции. При этом в отношении жителей этих территорий должно действовать решение об отселении.
Ранее стало известно, что российские военные инженеры и саперы разминируют Курскую область. На участках, освобожденных от ВСУ, работают с системами водо- и газоснабжения, «чтобы была возможность восстановления», пишет «Свободная пресса».
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