Вылет рейса из Читы в Москву задержали из-за неисправности
Вылет самолета, который должен был отправиться из Читы в Москву, задержали из-за технической неисправности воздушного судна. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«В аэропорту Чита (Кадала) задержан вылет рейса 3048 Авиакомпании "S7" по маршруту Чита - Москва, запланированного к вылету в 08:50 (местное время), в связи с технической неисправностью», - заявили в надзорном ведомстве.
Вылет перенесли на 16:30 (10:30 мск).
Читинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на получение услуг, предусмотренных российскими авиационными правилами.
Ранее самолет с российскими туристами, следовавший из Египта в Калининград, застрял в аэропорту в Познани в Польше, напоминает «Свободная пресса». Пассажиры провели в авиагавани более 10 часов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru