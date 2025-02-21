Вылет рейса из Читы в Москву задержали из-за неисправности

Вылет самолета, который должен был отправиться из Читы в Москву, задержали из-за технической неисправности воздушного судна. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«В аэропорту Чита (Кадала) задержан вылет рейса 3048 Авиакомпании "S7" по маршруту Чита - Москва, запланированного к вылету в 08:50 (местное время), в связи с технической неисправностью», - заявили в надзорном ведомстве.

Вылет перенесли на 16:30 (10:30 мск).

Читинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на получение услуг, предусмотренных российскими авиационными правилами.

Ранее самолет с российскими туристами, следовавший из Египта в Калининград, застрял в аэропорту в Познани в Польше, напоминает «Свободная пресса». Пассажиры провели в авиагавани более 10 часов.

