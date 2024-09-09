Во Владивостоке 11 улиц остались без света из-за аварии

Часть Владивостока оказалась без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщило Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС).

Аварийное отключение затронуло 11 улиц города.

«В результате... без электроэнергии часть жилых домов и социально значимых объектов по улицам 40 лет ВЛКСМ, Борисенко, Воропаева, Спортивная, Стрелковая, Фадеева, Ватутина, Мира, Приходько, Саперная, Стрелковый пер.», — указали в ВПЭС.

Энергетики занимаются устранением аварии. Как ожидается, энергоснабжение восстановят к 11:50 мск.

Ранее в Запорожской области город Энергодар и Каменско-Днепровский и Васильевский районы были временно обесточены из-за повреждения линии электропередачи, напоминает Ura.ru.

