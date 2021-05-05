Власти Сургутского района ХМАО навсегда освободили ветеранов от оплаты коммуналки

Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой в своём Facebook заявил, что проживающих в регионе ветеранов Великой Отечественной войны освободили от оплаты жилищно-коммунальных услуг.

По его словам, в январе 2020 года, в честь 75-й годовщины Победы, к акции присоединились более 20 компаний, оказывающих соответствующие услуги, которые списали ветеранам 2,4 миллиона рублей.



Трубецкой отметил, что если в прошлом году освобождение от оплаты «коммуналки» было временным, то теперь бессрочным.

«Отныне наша акция бессрочная. В ней участвуют все ветераны ВОВ и приравненные к ним категории, проживающие в Сургутском районе не менее 5 лет. Это самое малое, что мы можем сделать для наших дорогих бабушек и дедушек, которые не щадя своих жизней, спасали наше будущее и отвоевали нашу страну», - подчеркнул Трубецкой.



Ранее депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что тружеников тыла могут уравнять в социальных правах с ветеранами-участниками Великой Отечественной войны, сообщает Ura.ru. По её словам, сейчас труженики тыла получают льготы в соответствии с законом «О ветеранах».

