Власти Сургутского района ХМАО навсегда освободили ветеранов от оплаты коммуналки
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой в своём Facebook заявил, что проживающих в регионе ветеранов Великой Отечественной войны освободили от оплаты жилищно-коммунальных услуг.
По его словам, в январе 2020 года, в честь 75-й годовщины Победы, к акции присоединились более 20 компаний, оказывающих соответствующие услуги, которые списали ветеранам 2,4 миллиона рублей.
Трубецкой отметил, что если в прошлом году освобождение от оплаты «коммуналки» было временным, то теперь бессрочным.
«Отныне наша акция бессрочная. В ней участвуют все ветераны ВОВ и приравненные к ним категории, проживающие в Сургутском районе не менее 5 лет. Это самое малое, что мы можем сделать для наших дорогих бабушек и дедушек, которые не щадя своих жизней, спасали наше будущее и отвоевали нашу страну», - подчеркнул Трубецкой.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что тружеников тыла могут уравнять в социальных правах с ветеранами-участниками Великой Отечественной войны, сообщает Ura.ru. По её словам, сейчас труженики тыла получают льготы в соответствии с законом «О ветеранах».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 975 / сут.
Умерли
112 тыс.+360 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 506 / сут.
- Власти Сургутского района ХМАО навсегда освободили ветеранов от оплаты коммуналки
- Российские политологи: Суд Навального с Песковым не повлияет на выборы в Госдуму
- Нефтяное месторождение в Ираке подверглось террористической атаке
- Иск Навального к Пескову суд рассмотрит 27 мая
- СМИ: Индия установила новый мировой рекорд по ежедневной смертности от коронавируса
- Стало известно сколько россиян регулярно занимаются физкультурой
- Интернет-омбудсмен спрогнозировал «брожение умов» в России из-за соцсетей
- Выплаты семьям со школьниками должны провести до 17 августа
- Google, Facebook и Twitter грозят новые штрафы за запрещённую информацию
- СМИ: Глава МИД Японии призвал G7 к «совместному подходу» в отношении России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru