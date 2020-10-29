Власти Подмосковья рассказали о поддержке бизнеса в пандемию

Подмосковные власти делают всё для того, чтобы для борьбы с распространением COVID-19 в регионе не пришлось вводить жёсткий карантин и закрывать предприятия. Об этом в разговоре с жителями в эфире телеканала «360» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По словам главы региона, очень важно, чтобы производства работали и сохранялись рабочие места. Из-за распространения коронавируса Подмосковье переживает сложный этап, но подобные испытания уже научились проходить, и система здравоохранения справляется с оказанием помощи населению, отметил Воробьёв.

«Нужно держать ухо востро каждому собственнику бизнеса и просто соответствовать стандартам. Тогда рабочие места мы сохраним», - сказал он.

Воробьёв также напомнил о действии региональной программы по привлечению инвесторов «три по 50». Так, на серьёзную поддержку могут рассчитывать предприниматели с более 50 миллионами рублей инвестиций, у которых среди работников 50% - жители территории, а рабочих мест – больше 50. Власти Подмосковья стремятся привлекать инвесторов не только на территории поблизости от МКАД, но и на отдалённые участки.

