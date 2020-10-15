Власти Подмосковья предостерегли от поспешной смены авторезины
В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области советуют автомобилистам не спешить со сменой резины, несмотря на то, что в ближайшие выходные может выпасть первый снег. Об этом рассказал руководитель управления безопасности дорожного движения подмосковного Минтранса Виктор Щулепников.
По его словам, автолюбители старой закалки уже подтягиваются в шиномонтажные мастерские, однако пока с этим стоит повременить. Замминистра объяснил это тем, что снежный покров пока не лёг на дороги, а шипы довольно сильно разрушают полотно, а также увеличивают тормозной путь, сообщает «Радио 1».
Кроме того, Виктор Щулепников напомнил, что в дождливую погоду ездить на шипованной резине гораздо хуже, чем на обычной. Тем более, небольшие заморозки и мокрый снег, который быстро растает, не окажут сильного влияния.
А вот поменять летнюю резину на нешипованную зимнюю уже вполне возможно, отмечает Щулепников. Использование «липучки», по его словам, даже более предпочтительно. Такая резина меньше вредна для дорог и обеспечивает хорошее сцепление как на снегу и на льду, так и на так называемой «каше».
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