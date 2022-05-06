Вице-мэр Бочкарёв: в Коммунарке начали строить корпус лучевой терапии
На территории больницы в Коммунарке начали строить корпус лучевой терапии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«На территории больницы в Коммунарке развернуты работы по строительству корпуса лучевой терапии. В настоящий момент на объекте ведутся земляные работы, разработка грунта и устройство ограждающих конструкций котлована, кроме того, начались монолитные работы по устройству фундаментной плиты здания», – сказал заммэра.
Планируется возвести здание переменной этажности, его площадь составит 10,5 тысяч кв. м. В корпусе одновременно смогут находиться 50 человек. Бочкарев пояснил, что это станет важным шагом в развитии онкологической службы столицы.
Глава Стройкомплекса пообещал оборудовать корпус новейшей техникой, что даст врачам возможность подбирать наиболее эффективное лечение.
Ранее в Коммунарке более чем на 50% завершили строительство детского корпуса. Бочкарёв рассказал, что на объекте уже полностью готовы конструктив и кровля, а также близятся к завершению фасадные работы.
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