Вице-мэр Бочкарёв: в Коммунарке начали строить корпус лучевой терапии

На территории больницы в Коммунарке начали строить корпус лучевой терапии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.



«На территории больницы в Коммунарке развернуты работы по строительству корпуса лучевой терапии. В настоящий момент на объекте ведутся земляные работы, разработка грунта и устройство ограждающих конструкций котлована, кроме того, начались монолитные работы по устройству фундаментной плиты здания», – сказал заммэра.

Планируется возвести здание переменной этажности, его площадь составит 10,5 тысяч кв. м. В корпусе одновременно смогут находиться 50 человек. Бочкарев пояснил, что это станет важным шагом в развитии онкологической службы столицы.

Глава Стройкомплекса пообещал оборудовать корпус новейшей техникой, что даст врачам возможность подбирать наиболее эффективное лечение.

Ранее в Коммунарке более чем на 50% завершили строительство детского корпуса. Бочкарёв рассказал, что на объекте уже полностью готовы конструктив и кровля, а также близятся к завершению фасадные работы.

