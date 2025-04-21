В Туве 10 тысяч человек остались без электричества из-за ветра и снега

Электроснабжение в муниципальных образованиях Тувы отключилось на фоне снегопада и сильного ветра, 10 тысяч человек остались без света. Об этом рассказали в правительстве республики.

Как отметили власти, за минувшие сутки в центральной и восточной частях региона выпал снег, его высота местами достигает 10 мм.

«Снегопад, сопровождающийся сильным ветром, спровоцировал аварийные отключения электроэнергии в нескольких муниципальных образованиях... оставив без электроснабжения 10 тыс. граждан», — сообщили в правительстве.

По сведениям компании «Россети Сибирь Тываэнерго», в республике отключено 193 трансформаторных подстанции. Основная часть отключений пришлась на Кызыл. Аварии устраняют 14 бригад и 16 единиц техники.

Ранее в Ялте произошло отключение электроэнергии из-за технологического нарушения в сетях, оно затронуло свыше 12 тысяч человек, пишет RT.

