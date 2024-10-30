В 15 многоквартирных домах Новосибирска прорвало системы отопления после аварии
Авария произошла на выводе ТЭЦ-4 в Новосибирске, 470 жилых домов в Заельцовском и Калининском районах остались без теплоснабжения, в 15 многоквартирных домах зафиксированы порывы внутренних систем отопления. Об этом сообщила администрация города со ссылкой на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрия Зайкова.
«В 15 многоквартирных домах произошли порывы внутренней системы отопления, на месте работают ремонтные бригады, ведется сварка», — указал Зайков.
В мэрии Новосибирска состоялось заседание штаба по устранению последствий аварии. Специалисты проводят необходимые работы, бригады МКУ ЕДДС, управляющих компаний, спасатели МАСС, службы районных администраций действуют в режиме быстрого реагирования. Как ожидается, теплоснабжение восстановят до 22:30 30 октября.
Ранее в Улан-Удэ тысяча жителей осталась без электричества из-за повреждения электрокабелей при строительных работах, напоминает RT.
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