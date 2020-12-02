Ученица из Подмосковья выиграла киберфестиваль с прибором для слепых
Двенадцатилетняя Дарья Иванова из подмосковного Наро-Фоминска стала победительницей Московского международного киберфестиваля Rukami в категории BIO - био- и нейротехнологии. Ученица 6 класса придумала прибор, который облегчает незрячим и слабовидящим людям самостоятельное передвижение по улицам.
Начинающей изобретательнице активно помогала мама – школьная преподавательница информатики. Женщина также ведёт кружок «Юный техник».
Как рассказала Дарья в эфире «Радио 1», на идею изобретения её натолкнула прабабушка, которая теряет зрение из-за катаракты. Основу прибора составляют микроконтроллер и четыре ультразвуковых датчика.
Они издают различные звуки, чтобы слабовидящий человек легко ориентировался. У коленного сустава – один звук, у головы – другой, у плечевого сустава – третий. Датчики расположены спереди, сзади и по бокам.
Прибор можно также применять для контроля за соблюдением социальной дистанции в условиях пандемии коронавируса.
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