Столичных автомобилистов призвали пересесть на общественный транспорт
Московским водителям из-за снегопадов, которые начнутся в четверг, рекомендуют пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».
По прогнозам синоптиков, во второй четверга в Москве начнётся снегопад, который продлится до субботы-воскресенья. В течение этого времени в мегаполисе выпадет примерно 25-30 миллиметров осадков. В связи с ухудшением метеоусловий столичных автомобилистов призывают соблюдать ПДД, скоростной режим и дистанцию, а также, по возможности, пересесть на общественный транспорт.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что столичный регион ждёт снежный апокалипсис – в пятницу и субботу снег будет идти в течение 36 часов, осадки будут сопровождаться усилением ветра: местами его порывы составят до 20 м/с.
«Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис», - отметил Тишковец. Он добавил, что в таких условиях видимость будет понижаться до 500 метров. Такие метеоусловия могут спровоцировать коллапс наземного и авиатранспорта, уточнил синоптик.
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