Столичных автомобилистов призвали пересесть на общественный транспорт

Московским водителям из-за снегопадов, которые начнутся в четверг, рекомендуют пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

По прогнозам синоптиков, во второй четверга в Москве начнётся снегопад, который продлится до субботы-воскресенья. В течение этого времени в мегаполисе выпадет примерно 25-30 миллиметров осадков. В связи с ухудшением метеоусловий столичных автомобилистов призывают соблюдать ПДД, скоростной режим и дистанцию, а также, по возможности, пересесть на общественный транспорт.