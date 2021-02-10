Столичных автомобилистов призвали пересесть на общественный транспорт

Московским водителям из-за снегопадов, которые начнутся в четверг, рекомендуют пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

По прогнозам синоптиков, во второй четверга в Москве начнётся снегопад, который продлится до субботы-воскресенья. В течение этого времени в мегаполисе выпадет примерно 25-30 миллиметров осадков. В связи с ухудшением метеоусловий столичных автомобилистов призывают соблюдать ПДД, скоростной режим и дистанцию, а также, по возможности, пересесть на общественный транспорт.

Москву в ближайшие дни засыплет снегом

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что столичный регион ждёт снежный апокалипсис – в пятницу и субботу снег будет идти в течение 36 часов, осадки будут сопровождаться усилением ветра: местами его порывы составят до 20 м/с.

«Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис», - отметил Тишковец. Он добавил, что в таких условиях видимость будет понижаться до 500 метров. Такие метеоусловия могут спровоцировать коллапс наземного и авиатранспорта, уточнил синоптик.

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ФОТО: pixabay.com
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