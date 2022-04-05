Собянин разрешил владельцам кафе не демонтировать летние веранды на зиму

Владельцы кафе больше не обязаны убирать летние веранды на зиму. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин в рамках поддержки малого бизнеса в столице.



«Правительство Москвы разрешит владельцам летних веранд (кафе) сохранить установленные конструкции по окончании летнего сезона. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - указано в сообщении по итогам заседания президиума городского правительства.



Летние пространства общепит сможет сохранять с 15 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года в городских парках, на внешних поверхностях домов и во дворах нежилых зданий, а также на частных участках. Однако работа веранд в этот период при этом запрещается, кроме того, владельцы кафе должны будут очищать конструкции от снега и льда.

По замыслу городского руководства, это позволит владельцам точек питания снизить расходы на демонтаж. В сообщении указано, что принять эту меру попросили рестораторы на встрече с властями Москвы 29 марта.