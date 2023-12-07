Собянин: Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили более 2 млн человек
Свыше двух миллионов человек побывали в павильоне «Макет Москвы» - одном из самых востребованных на ВДНХ. Он был открыт после обновления в прошлом месяце специально к открытию международной выставки-форума «Россия».
Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По словам градоначальника, горожане и приезжие как из России, так и из других стран посещают «Макет Москвы» с целью увидеть в деталях уменьшенную в 400 раз копию центральной части российской столицы.
Объект занимает площадь в 429 квадратных метра. На этом пространстве размещено более 23 тысяч сооружений с мелкими деталями. Для посетителей разработана обзорная экскурсия по макету на шести языках. Там также действуют 11 светотехнических шоу, VR-аттракцион и интерактивная викторина о Москве.
Вход в павильон свободный – плата не взимается. Ознакомится с расписанием сеансов экскурсий и записаться можно на сайте maketmoskvy.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru