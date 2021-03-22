Собянин: Открытие ЮВХ улучшит транспортное обслуживание 2 млн человек
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что открытие Юго-Восточной хорды (ЮВХ) улучшит транспортное обслуживание 22 районов столицы, в которых проживают больше двух миллионов человек, сообщает пресс-служба мэра и московского правительства.
По словам градоначальника, новый транспортный каркас, состоящий из четырёх хордовых магистралей, позволит решить одну из главных проблем города - транспортную. Собянин отметил, что Северо-Западная хорда построена, а Южная рокада и Северо-Восточная хорда завершены «на две трети».
Мэр добавил, что четвёртая масштабная стройка - это Юго-Восточная хорда, которая пересекает целый ряд городских магистралей.
«Работы развернуты на всех 10 участках. Общая готовность - порядка 35-37%», - заявил Собянин.
Директор компании-подрядчика ОАО «МИСК» Фарит Хайдаров, в свою очередь добавил, что на девятом участке ЮВХ работы ведутся круглосуточно.
В сообщении пресс-службы мэра уточняется, что протяженность основного хода ЮВХ составит порядка 28 км. В общей сложности проект предусматривает строительство порядка 100 км дорог, 55 искусственных сооружений протяженностью 22 км и 11 пешеходных переходов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 284 / сут.
Умерли
95 391+361 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 790 / сут.
- Путин пообещал привиться от COVID 23 марта
- Лаврова сфотографировали в маске с надписью FCKNG QRNTN
- Стала известна предполагаемая дата отмены роуминга между Россией и Белоруссией
- Виктор Гончаренко ушел с поста главного тренера ЦСКА
- Обвиняемого во взяточничестве губернатора Пензенской области арестовали до 20 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru