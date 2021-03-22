Собянин: Открытие ЮВХ улучшит транспортное обслуживание 2 млн человек

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что открытие Юго-Восточной хорды (ЮВХ) улучшит транспортное обслуживание 22 районов столицы, в которых проживают больше двух миллионов человек, сообщает пресс-служба мэра и московского правительства.

По словам градоначальника, новый транспортный каркас, состоящий из четырёх хордовых магистралей, позволит решить одну из главных проблем города - транспортную. Собянин отметил, что Северо-Западная хорда построена, а Южная рокада и Северо-Восточная хорда завершены «на две трети».

Мэр добавил, что четвёртая масштабная стройка - это Юго-Восточная хорда, которая пересекает целый ряд городских магистралей.

«Работы развернуты на всех 10 участках. Общая готовность - порядка 35-37%», - заявил Собянин.

Директор компании-подрядчика ОАО «МИСК» Фарит Хайдаров, в свою очередь добавил, что на девятом участке ЮВХ работы ведутся круглосуточно.

В сообщении пресс-службы мэра уточняется, что протяженность основного хода ЮВХ составит порядка 28 км. В общей сложности проект предусматривает строительство порядка 100 км дорог, 55 искусственных сооружений протяженностью 22 км и 11 пешеходных переходов.

