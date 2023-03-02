Собянин открыл новый пригородный вокзал Марьина Роща МЦД-2
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии нового пригородного вокзала «Марьина Роща» МЦД-2, он войдет в один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) столицы. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
Собянин напомнил, что накануне состоялся запуск важнейшего транспортного проекта - Большой кольцевой линии метро.
«Сегодня мы сделали еще один шаг в развитии другого транспортного направления - наземного метро. Открыли новый пригородный вокзал "Марьина Роща" МЦД-2», - отметил градоначальник.
По словам мэра, теперь около 130 тысяч жителей Марьиной Рощи и Мещанского района смогут поменять привычные маршруты, экономить до 20% времени в пути. При этом у пассажиров МЦД-2 появилась четырнадцатая пересадочная станция. Кроме того, благодаря запуску вокзала разгрузится одноименная станция Люблинско-Дмитровской линии.
Пригородный вокзал «Марьина Роща» МЦД-2 создан по стандартам Московского транспорта и будет удобен для всех пассажиров, в том числе маломобильных групп и горожан с детьми. В здании установлены лифты и эскалаторы, надземный вестибюль может использоваться как пешеходный переход между частями района. На прилегающей территории планируют обустроить проезд с велодорожками, новые пешеходные переходы и парковки.
По словам Собянина, ТПУ «Марина Роща» — один из крупнейших в столице.
«С открытием МЦД-4 здесь объединятся две линии МЦД, станции Люблинско-Дмитровской линии метро и БКЛ и наземный транспорт», — добавил мэр.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- Воздушная тревога объявлена в украинских регионах на границе с Брянской областью
- Под Херсоном обнаружили арсенал из десятков тысяч единиц оружия
- МИД: Россия будет вынуждена реагировать на ядерные испытания США
- ФСБ: В Брянской области принимают меры к уничтожению украинских диверсантов
- Один человек погиб, один ранен при обстреле поселка в Курской области
- Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию вокруг Украины
- Рябков заявил о стремлении НАТО перераспределить баланс сил
- Брянские власти опровергли гибель девочки от рук украинской ДРГ
- СМИ: Украинские диверсанты могли взять до шести заложников в Брянской области
- Рябков заявил, что действия США и НАТО несут острую стратегическую угрозу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru