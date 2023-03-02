Собянин открыл новый пригородный вокзал Марьина Роща МЦД-2

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии нового пригородного вокзала «Марьина Роща» МЦД-2, он войдет в один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) столицы. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

Собянин напомнил, что накануне состоялся запуск важнейшего транспортного проекта - Большой кольцевой линии метро.

«Сегодня мы сделали еще один шаг в развитии другого транспортного направления - наземного метро. Открыли новый пригородный вокзал "Марьина Роща" МЦД-2», - отметил градоначальник.

По словам мэра, теперь около 130 тысяч жителей Марьиной Рощи и Мещанского района смогут поменять привычные маршруты, экономить до 20% времени в пути. При этом у пассажиров МЦД-2 появилась четырнадцатая пересадочная станция. Кроме того, благодаря запуску вокзала разгрузится одноименная станция Люблинско-Дмитровской линии.

Пригородный вокзал «Марьина Роща» МЦД-2 создан по стандартам Московского транспорта и будет удобен для всех пассажиров, в том числе маломобильных групп и горожан с детьми. В здании установлены лифты и эскалаторы, надземный вестибюль может использоваться как пешеходный переход между частями района. На прилегающей территории планируют обустроить проезд с велодорожками, новые пешеходные переходы и парковки.

По словам Собянина, ТПУ «Марина Роща» — один из крупнейших в столице.

«С открытием МЦД-4 здесь объединятся две линии МЦД, станции Люблинско-Дмитровской линии метро и БКЛ и наземный транспорт», — добавил мэр.

