СМИ: Спецоперация в Волгограде направлена против экстремистов
15 октября 202012:44
Бойцы силовых структур проводят специальную операцию в Кировском районе Волгограда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В спецоперации задействованы сотрудники Федеральной службы безопасности. Мероприятие направлено на поиск возможных участников экстремистского подполья.
Помощь на месте оказывают также сотрудники министерства внутренних дел и бойцы Федеральной службы войск национальной гвардии, отмечают «Известия».
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15 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru