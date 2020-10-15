СМИ: Спецоперация в Волгограде направлена против экстремистов

Бойцы силовых структур проводят специальную операцию в Кировском районе Волгограда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В спецоперации задействованы сотрудники Федеральной службы безопасности. Мероприятие направлено на поиск возможных участников экстремистского подполья.

Помощь на месте оказывают также сотрудники министерства внутренних дел и бойцы Федеральной службы войск национальной гвардии, отмечают «Известия».

