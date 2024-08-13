Штормовое предупреждение объявлено на Кубани 14 августа

Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае на 14 августа. Как предупредил региональный главк МЧС, ожидаются сильный дождь, гроза, град, усиление ветра в порывах до 23 метров в секунду.

Кроме того, как отмечает «Газета.Ru», также есть опасность возникновения смерчей в прибрежной зоне Чёрного моря на участке от Анапы до Магри. Жителям Кубани во время непогоды рекомендовано соблюдать меры личной безопасности.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в случае отключения освещения или подачи газа МЧС призвало выключить все газовые и электрические приборы. Кроме того, следует уложить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укрыть их от воздействия грязи, влаги, повреждений.

