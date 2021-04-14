Сергунина: В Москве проведут обучающий курс для представителей креативных индустрий
Образовательная программа для представителей креативного бизнеса стартует в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.
На базе столичного образовательного проекта для предпринимателей «Стартап-школа МБМ» открывается новое направление обучения. В течение всего 2021 года будут проходить интенсивы для представителей креативных индустрий.
Занятия первого потока начнутся 19 апреля. Тренинги курса, рассчитанного на пять дней, будут проходить в очном формате. Участие в программе бесплатное, подать заявку можно до 18 апреля включительно на странице проекта.
Как отметила Наталья Сергунина, креативные индустрии — важный и динамично развивающийся сектор столичной экономики, в котором заняты около полумиллиона человек.
«Чтобы дополнительно поддержать эту сферу, мы решили запустить практико-ориентированную образовательную программу. Занятия будут идти на протяжении всего года», — рассказала заммэра.
Сергунина уточнила, что курс состоит из 10 модулей, среди которых командообразование, бизнес-планирование, маркетинг, продажи.
Слушатели смогут развить предпринимательские навыки, протестировать и доработать идею своего стартапа. Кроме того, участникам будет доступна консультация с экспертами по вопросам, связанным с открытием собственного дела: от подбора режима налогообложения до поиска помещений для офиса. Интенсив завершится бизнес-игрой «Подготовка и защита креативного бизнес-проекта», по итогам обучения выпускники получат сертификаты.
Занятия пройдут в федеральном учебном центре «Русская школа управления» (ул. Сельскохозяйственная, д. 17, корп. 5). Кроме того, планируются онлайн-занятия «Стартап-школы МБМ» для представителей креативных индустрий. Их расписание будет опубликовано в разделе «Обучающие мероприятия» на портале проекта «Малый бизнес Москвы».
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