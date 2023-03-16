Реверсивное движение на участке Ермакова Роща – Савеловская завершится в апреле-июне

Реверсивное движение на участке Ермакова Роща – Савеловская планируется завершить во II квартале текущего года, сообщили в департаменте строительства Москвы.

В рамках проекта МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» строятся дополнительные главные пути для запуска маршрута МЦД-4 «Киевско-Горьковский», заявил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, на сегодняшний день строители завершают работы по возведению подпорных стен вдоль Бутырского вала, также проводится обновление железнодорожной инфраструктуры. Параллельно реконструируется остановочный пункт «Белорусская», а на «Беговой» проводится демонтаж старых платформ и павильонов. Загрутдинов отметил, что готовность объекта превышает 25%.

На участке будут уложены пять километров новых главных железнодорожных путей, реконструированы 5,4 километра существующих путей, а также построены полтора километра подпорных стен. Также будут установлены шумозащитные экраны.

