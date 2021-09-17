Реставрацию парадных ворот Александринского дворца завершат в сентябре
Завершение работ по восстановлению Александринского дворца в Нескучном саду запланировано в 2023 году, к празднованию 300-летия Российской академии наук. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.
«В настоящее время разрабатывается проект реставрации самого Александринского дворца. Все работы ведутся за счет средств, предоставленных Российской академии наук в виде гранта из бюджета Москвы», — отмечается в публикации.
Реставраторы выровняли правый (северный) пилон и начали работы на накренившемся левом (южном). Массивные белокаменные конструкции — главные элементы парадных ворот, где находится композиция «Времена года» с античными статуями мужчин и женщин, держащих рог изобилия. Работы по выравниванию левого пилона завершат до конца сентября.
Кроме того, специалисты ведут работы по реставрации ограды дворца.
Александринский дворец, находящийся в северной части Нескучного сада на Ленинском проспекте, д. 14, является объектом культурного наследия федерального значения.
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