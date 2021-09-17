Реставрацию парадных ворот Александринского дворца завершат в сентябре

Завершение работ по восстановлению Александринского дворца в Нескучном саду запланировано в 2023 году, к празднованию 300-летия Российской академии наук. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

«В настоящее время разрабатывается проект реставрации самого Александринского дворца. Все работы ведутся за счет средств, предоставленных Российской академии наук в виде гранта из бюджета Москвы», — отмечается в публикации.

Реставраторы выровняли правый (северный) пилон и начали работы на накренившемся левом (южном). Массивные белокаменные конструкции — главные элементы парадных ворот, где находится композиция «Времена года» с античными статуями мужчин и женщин, держащих рог изобилия. Работы по выравниванию левого пилона завершат до конца сентября.

Кроме того, специалисты ведут работы по реставрации ограды дворца.

Александринский дворец, находящийся в северной части Нескучного сада на Ленинском проспекте, д. 14, является объектом культурного наследия федерального значения.

