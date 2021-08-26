Природный пожар на площади 250 тысяч гектаров потушили в Якутии
Природный пожар общей площадью 250 тысяч га ликвидирован на территории трех районов Якутии. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
«На оперативном штабе глава Горного улуса сообщил, что сегодня ночью был ликвидирован самый большой пожар площадью 250 тыс. га, который был на территории трех районов, — Горного, Намского и Кобяйского», — цитирует сообщение RT.
Лесных пожаров на территории Горного улуса на данный момент не зафиксировано.
По данным оперштаба, на 26 августа в Якутии действует 55 лесных пожаров, в борьбе с возгораниями участвуют 1206 человек и 106 единиц техники.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Природный пожар на площади 250 тысяч гектаров потушили в Якутии
- Мясников: Коллективного иммунитета к COVID-19 не будет
- Эксперты спрогнозировали отказ от «белорусской схемы» ввоза товаров в Россию
- В Госдуме предложили продлить новогодние выходные для работающих пенсионеров
- В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях легкой формы коронавируса
- Япония выразила протест России из-за готовящихся учений у Итурупа
- Эксперт предрек рост преступности в России из-за ситуации в Афганистане
- Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Новосибирске
- Составлен список городов с самими дорогими цветами перед новым учебным годом
- Из горящего жилого дома в Рязани эвакуировали десятки человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru