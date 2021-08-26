Природный пожар на площади 250 тысяч гектаров потушили в Якутии

Природный пожар общей площадью 250 тысяч га ликвидирован на территории трех районов Якутии. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«На оперативном штабе глава Горного улуса сообщил, что сегодня ночью был ликвидирован самый большой пожар площадью 250 тыс. га, который был на территории трех районов, — Горного, Намского и Кобяйского», — цитирует сообщение RT.

Лесных пожаров на территории Горного улуса на данный момент не зафиксировано.

По данным оперштаба, на 26 августа в Якутии действует 55 лесных пожаров, в борьбе с возгораниями участвуют 1206 человек и 106 единиц техники.

