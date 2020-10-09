Путешествие индусов из Твери в Москву. Кто покрывает мошенников?
Студенты из Индии начали в Москве серию пикетов против коррупции в вузах Тверской области. Расследование НСН выявило фейковые сайты, подлог документов и дошло до истоков конфликта, на который все закрывают глаза.
Студенты Тверского государственного медицинского университета (ТГМУ) из Индии провели 8 октября в Москве одиночные пикеты против коррупции в ТГМУ.
Как сообщил НСН представитель иностранных студентов Валерий Стоцкий, индийцы будут и дальше проводить пикеты у зданий посольства Индии в Москве, Следственного комитета и Министерства науки и высшего образования России.
По его словам, в Тверской области более 15 лет работала мошенническая схема, основанная на многократном завышении стоимости обучения в ТГМУ для студентов из Индии. При этом денежные средства собирались с иностранных абитуриентов наличными сразу за несколько лет вперед. А обучение носило формальный характер, при котором даже отстающих студентов не отчисляли из университета. Студенты обвиняют в руководство университета и местных чиновников в том, что они все эти годы покрывали мошенническую компанию-посредника - ЗАО «Рус Холдингс Индия Прайвет Лимитед».
«Мы хотим, чтобы глава СК Александр Бастрыкин взял под личный контроль уголовное дело в Твери, по которому студенты проходят как потерпевшие по мошенничеству, - заявил НСН представитель пострадавших иностранных студентов. - Оно уже почти год тянется, и в Твери нет по нему движения, словно все спускают на тормозах. Мы бы хотели, чтобы дело передали в суд. Мы бы хотели, чтобы ТГМУ заключил с индийцами не трехсторонние, а двусторонние договора. Чтобы перестал существовать посредник, который, привлекая иностранных студентов, себе забирает львиную долю их денежных средств. Кроме того, поскольку сейчас этот посредник в бегах и якобы не перевел деньги вузу, в Твери считают, что пострадавшие студенты не оплатили свое образование», - объяснил Стоцкий.
Как выяснила НСН, трения между иностранными студентами и вузами Тверской области продолжаются уже много лет. Так, еще в 2016 году Заволжский суд Твери рассматривал иск индийца Санджайкумара Шивчарана Гаутама к ТГМУ и фирме «Рус Холдингс Индия Прайвет Лимитед». Предметом иска было как раз требование заключить прямой договор между студентом и вузом, удалив из него посредника.
«Истец подписал договор, составленный на русском языке, которым на тот момент не владел, переводчик на момент подписания договора не присутствовал. Не имея возможности ознакомиться с текстом договора, истец не предполагал, что договор является трехстороним», - отмечалось в иске Гаутама.
Тверское правосудие тогда отказалось удовлетворить требования индийца, мол, сам виноват, что подписывал, но из вердикта суда становится понятно, сколько в реальности платили иностранцы за обучение в Твери. Гаутаму и его семье образование в ТГМУ обходилось в 5000 долларов в год (306 тысяч рублей по среднегодовому курсу), в то время как официальная стоимость обучения по специальности «Лечебное дело», на которой учился индиец, составляла 85 тысяч рублей. При этом деньги получал не университет, а еще одна прокладка, юридическое лицо – «Рус Эдьюкейшен». Каким образом оно связано с ТГМУ или тверскими чиновниками - тема отдельного расследования.
Отметим кстати, что в 2019 году строптивый индус Санджайкумар Гаутам был отчислен с пятого курса ТГМУ «за неуспеваемость».
По словам Стоцкого, сейчас в Центральном районном суде Твери рассматривается коллективный иск граждан Индии, обучающихся в ТГМУ, к руководству вуза. Согласно материалам суда, студенты третьего-шестого курсов уже признаны потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве. Их вынуждали заключать трехсторонние договоры через компанию-посредника «Рус Холдингс Индия Прайвет Лимитед», которая завышала в подложных документах стоимость обучения в несколько раз. При этом руководство вуза до сих пор отказывается выдать индийцам на руки копии подписанных договоров. Видимо, есть, что скрывать?
Ранее в июле индийские студенты направили открытое видеобращение на русском и английском языках в Минобрнауки РФ, Министерство здравоохранения и правоохранительные органы. В нем они обвинили экс-ректора вуза Михаила Калинкина и компанию «Рус Холдингс Индия Прайвет Лимитед» в использовании фэйковых сайтов ТГМУ и подделке финансовой документации для заключения трехсторонних договоров на оказание платных образовательных услуг.
«Мы обращались в органы власти, в настоящее время у нас есть обращение в суд. Но он затягивается, поэтому мы вышли с пикетами, чтобы обратить внимание следственных органов к уголовному дело о мошенничестве в Твери. Вуз с нами не коммуницирует по этому поводу, считает, что все в рамках действующего законодательства. Городские и областные власти также не обращают внимания, они считают, что это не их зона ответственности, им наплевать на студентов из Индии и на репутацию России в этой некрасивой истории», - посетовал Стоцкий.
В ректорате ТГМУ, куда НСН за разъяснениями, переадресовали к проректору по международному сотрудничеству Николаю Сергееву, но получить от него ответ, к сожадению не удалось. Также НСН направила запросы в Минздрав, Минобрнауки и правительство Тверской области. В министерстве образования области ответили, что медвузы относятся к ведению Минздрава. Больше никаких ответов на запросы НСН не поступило.
Удивительно, но в посольстве Индии в России тоже не горят желанием заниматься проблемами своих соотечественников.
«Посольство не реагирует. Даже сегодня, когда наши студенты вышли к посольству Индии, представители дипмиссии их всячески отгоняют, не хотят, чтобы мы привлекали их внимание. Что касается Следственного комитета и министерства, мы спокойно провели там свои акции, не было никаких противодействий по отношению к нам», - сообщил собеседник НСН.
А вот министр образования посольства Индии Алок Радж в беседе с НСН заявил, что в дипмиссии ничего не знают о проблемах индийских студентов.
«Комментировать вам это никто не будет. Но если бы у студентов были проблемы, они бы обратились в посольство», - заявил г-н Радж.
В ответ Валерий Стоцкий заверил НСН, что индийские студенты обманутые в Твери продолжат пикетирование, пока им, наконец, не помогут.
Отметим, что в октябре прошлого года ректор ТГМУ Леся Чичановская раскрыла схему, по которой индийцы попадали на обучение в вуз. Что они платили по 60 тысяч долларов фирме «Рус Холдингс Индия Прайвет Лимитед», которая связана с российской компанией «Центр международного образования». Она также заявила, что в ТГМУ до выхода на пенсию трудились два «прикомандированных» полковника ФСБ: Александр Пестряков и Виталий Зуев. Позднее, по данным СМИ, они перешли на работу в «Центр международного образования».
В ноябре 2019 года сотрудники управлений ФСБ и СК по Тверской области задержали Чичановскую в ее рабочем кабинете по подозрению в фиктивном трудоустройстве своих знакомых. Она была временно отстранена от должности, однако позднее восстановлена.
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