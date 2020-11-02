Подмосковные пенсионеры участвуют в онлайн‑занятиях проекта «Активное долголетие»

Более 5 тыс подмосковных пенсионеров приняли дистанционное участие в занятиях проекта «Активное долголетие» с начала сентября.

Всего в регионе проживают 1,1 миллиона граждан старше 65 лет, из них 54 тысячи пользуются соцуслугами, 46 тысяч из них получают их на дому. Для них действуют 50 клубов «Активное долголетие», но их работа приостановлена в очном режиме с 28 сентября, а с 15 ноября пожилые жители региона должны будут соблюдать режим самоизоляции, добавляет «Радио1».

Проект «Активное долголетие» для жителей Подмосковья запустили в октябре 2019 года. Программа включает медицинскую поддержку, посещений «Клуба активного долголетия», бесплатные экскурсии и спортивные активности.



