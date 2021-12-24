Почта России представила новую серию открыток, посвященную трем регионам

Сегодня, 24 декабря, прошла презентация совместной программы Почты России, Ростуризма и Русского географического общества, посвященной созданию новых открыток с изображением знаковых мест России.

Создание проекта было обусловлено ростом популярности путешествий по России. Организаторы выразили надежду, что туристы будут отправлять новые открытки в почтовых отделениях тех регионов, которые посетят. Ограниченное число открыток можно будет найти в магазине Русского географического общества.

В настоящий момент отпечатаны открытки, посвященные Мурманской и Кемеровской области, а также Карелии. Тираж открыток, посвященных каждому из регионов, составляет 7,5 тысяч экземпляров.

По данным организаторов проекта, новая серия открыток о южных регионах появится в преддверии сезона летних отпусков.

