Почта России представила новую серию открыток, посвященную трем регионам
Сегодня, 24 декабря, прошла презентация совместной программы Почты России, Ростуризма и Русского географического общества, посвященной созданию новых открыток с изображением знаковых мест России.
Создание проекта было обусловлено ростом популярности путешествий по России. Организаторы выразили надежду, что туристы будут отправлять новые открытки в почтовых отделениях тех регионов, которые посетят. Ограниченное число открыток можно будет найти в магазине Русского географического общества.
В настоящий момент отпечатаны открытки, посвященные Мурманской и Кемеровской области, а также Карелии. Тираж открыток, посвященных каждому из регионов, составляет 7,5 тысяч экземпляров.
По данным организаторов проекта, новая серия открыток о южных регионах появится в преддверии сезона летних отпусков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+24 703 / сут.
Умерли
302 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+41 213 / сут.
- Хинштейн: Штраф не помешает работе Google в России
- Иск на 10 млн рублей к Деду Морозу, которого обещал защищать Путин, зарегистрирован судом
- СМИ: суд в Киеве разрешил задержать Порошенко
- Мультфильм «Вовка в тридевятом царстве» покажут онлайн в канун Нового года
- Facebook заплатил 26 миллионов рублей из общей суммы штрафов
- Эксперт развеял популярный миф о поиске работы
- Генпрокуратура Украины предъявила обвинила главе Минтранса РФ Савельеву
- Правительство дополнило перечень жизненно необходимых и важных лекарств
- Кабмин выделит 5 млрд рублей на обновление сельских отделений «Почты России»
- Самолет из Саратова после сигнала тревоги приземлился в «Домодедово»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru