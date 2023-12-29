Ограничения на трассах Челябинской и Курганской областей продлили из-за непогоды
Временное ограничение движения общественного транспорта и грузовых автомобилей на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях продлили до вечера пятницы из-за непогоды. До этого оно действовало до 12:00 по местному времени 29 декабря.
О таком решении объявили в управлении дорог «Южный Урал». Ограничения, в частности, распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси, фуры и грузовики, которые перевозят тяжеловесные или крупногабаритные грузы.
Ограничения действуют, в том числе, на подъездах к Екатеринбургу и Тюмени. В регионах идёт сильный снегопад, ветер в порывах достигает 16 метров в секунду. На дорогах метели, снежные накаты. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ситуацию усугубляет плохая видимость.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru